18 haftalık hamile Bengü, Bakanlığın tavsiyesine rağmen koronavirüs aşısı oldu

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen gruplar arasında yer alan ve uzun süredir sahnelere çıkamayan müzisyenler, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen kararla, bir nebze de olsa rahatlamıştı. Müzisyenlerin aşıda öncelik kapsamına alınmasının ardından ikinci çocuğuna hamile olan ünlü şarkıcı Bengü de BioNTech aşısını uygulattı. Ancak 18 haftalık hamile olan Bengü'nün aşı olması, hamilelerle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı yaptırmak isteyen hamilerle ilgili yayınladığı uyarıda, "Gebelikte COVID-19 mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19'u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir" ifadelerinin yer aldığı bir rehber yayınlamıştı. Bengü'nün Bakanlığın tavsiyesine rağmen aşı yaptırması, dikkat çekti.
Şarkıcı Bengü, konuyla ilgili çok soru almasının ardından aşı olurken çekildiği anların altına bir de not düştü. Bengü, Instagram hesabından yayınladığı notta şu ifadelere yer verdi:
Sağlık Bakanlığı'mızın aşı programında müzisyenlerin de aşılanmaya başlamasıyla birlikte, bugün ben de aşımı oldum...Bu konuda çok soru aldığım için de çok kıymetli hekimlerimize danışarak başta sevgili doktorumuz Prof. Dr. Ferhat Çekmez'den de edindiğim bilgilerimi sizlerle paylaşmak isterim...
Herkes gibi biz gebelerin de aşılanması çok önemli. Özellikle 3.ay bittikten sonra koronavirüs aşılarından herhangi birini güvenle yaptırabiliriz.
Gebelikte bağışıklık sistemimiz de biraz baskılandığı için aşı olmak çok daha önemli hale gelmektedir. Vücudumuzda oluşan antikorlar bebeğimize de geçeceği için bebeklerimiz de doğduklarında koronavirüse karşı doğal bağışıklık kazanmış olacaklar.
Aşı ile hem kendimizi hem bebeklerimizi korumuş olacağız. Devletimize, Sağlık Bakanlığı'mıza, ve tüm sağlık çalışanlarına sonsuz sevgiler ve teşekkürler. Oğluma ve bana şifa olsun inşallah.
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