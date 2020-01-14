Bakanlığın gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlığın gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri açıklaması - Son Dakika

Bakanlığın gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri açıklaması

6 saat önce

Sakarya'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakanlığın gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri açıklaması, System.String[]

Sakarya'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 229 firmaya ait 386 parti ürünün kamuoyuna açıklanmasını ve basında yer alan haberleri ihbar olarak kabul etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya'daki firmalarla ilgili soruşturma başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürün kamuoyuna açıklanmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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