Bakanlığın hibe desteğiyle alınan tırlar Burdur Belediyeler Birliğine teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakanlığın hibe desteğiyle alınan tırlar Burdur Belediyeler Birliğine teslim edildi

01.03.2022 15:14
Bakanlığın hibe desteğiyle alınan tırlar Burdur Belediyeler Birliğine teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2 milyon lira hibe desteğiyle alınan 2 katı atık taşıma tırı Burdur Belediyeler Birliğine teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2 milyon lira hibe desteğiyle alınan 2 katı atık taşıma tırı Burdur Belediyeler Birliğine teslim edildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda düzenlenen törende, mahalli müşterek hizmetlerin ihtiyaçlarını yerine getirilmesi için belediyelerin çok önemli hizmetleri yerine getirdiğini söyledi.

Belediyelerin kentin ortak sorunlarını birlikte çözme amacıyla oluşturdukları Burdur Belediyeler Birliğinin çalışmalarına da takdirle takip ettiğini belirten Arslantaş, "Başkanımıza ve önceki başkanlarımıza gösterdikleri emekler için teşekkür ediyoruz. Bugün katı atık ve bertaraf tesisinde çalışması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sağlamış olduğu araçların ilimize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Burdur Belediyeler Birliği ve Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal da Gölhisar ve Karamanlı ilçelerindeki 2 transfer istasyonun faaliyete geçmesiyle Burdur genelinde oluşan tüm atıkların, Entegre Katı Atık Bertaraf tesisinde enerjiye dönüşeceğini söyledi.

Maliyeti birliğin bütçesinden karşılanmak üzere 2 adet 55 metreküp taşıma kapasiteli sıkıştırmalı çöp semi treylerlerini de teslim aldıklarını belirten Ünal, Çeltikçi çöp aktarma istasyonunda Bucak Belediye Başkanlığının desteğiyle çöp transfer işlemlerine başladıklarını bildirdi.

Ünal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2 milyon lira hibe desteğiyle alınan 2 tırı da buradaki düzenlenen törenle teslim aldıklarını dile getirerek, "Teslimi aldığımız bu araçlarla atıklarımızın taşıma işlemlerine hız kazandırılarak, birliğimize ait tesisimizde enerji üretimine de yeni bir ivme kazandırmış olduk. Aynı zamanda atıklar değerlendirilerek sürdürülebilir çevre yaklaşımını ve sıfır atık prensibi desteklemiş, gelecek nesillerin bizlere emaneti olan doğamızın korunmasına katkı sağlamış bulunmaktayız. Başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a, Valimize, milletvekillerimize ve tesisin bu hale gelmesinde emeği geçen herkese birlik encümeni ve birlik meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Burdur'umuza hayırlı olsun." diye konuştu.

AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, ilçe ve belde belediye başkanları ile siyasi parti başkanlarının da katıldığı törende kurdele kesilerek araçlar teslim alındı.

YORUMLAR
500
Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu çıktı Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu çıktı BURDUR'DA MUHASEBE HAFTASI KUTLANDI BURDUR'DA MUHASEBE HAFTASI KUTLANDI

Burdur, Bucak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakanlığın hibe desteğiyle alınan tırlar Burdur Belediyeler Birliğine teslim edildi - Son Dakika


Son Dakika
15:10 MHP eleştirmişti! "Mutabakat metninde Atatürk anılmamış" iddialarına DEVA Partisi'nden cevap geldi
15:09 Ukrayna lideri Zelenski, AP'de ayakta alkışlandı: Yanımızda olduğunuzu kanıtlayın
15:07 Ünlü sunucu Metin Uca'dan çarpıcı özel hayat itirafı: Açık ilişki yaşıyorum
15:05 Boşanma aşamasında olduğu kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında defalarca bıçakladı
14:44 HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan savaş yorumu: NATO ile Rusya arasındaki egemenlik mücadelesi
14:33 Demet Özdemir'in isteğiyle estetik yaptırdığı iddia edilmişti! Oğuzhan Koç, tiye alarak yalanladı
14:19 Evlilik Hakkında Her Şey 21. bölümü bu akşam ekranlarda! Azra, Yıldırım'ın ölümünü atlatamıyor
14:10 Savaşta son durum: Kremlin misket-vakum bombası iddialarına 'yalan' dedi ve Zelenski'yi ordusuna silah bıraktırmaya çağırdı!
14:10 Benzin istasyonunun kamerasına takıldı! Bir türlü birbirini bulamayan adamlar herkesi kahkahaya boğdu
14:07 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 15:36:18. #1.11#
SON DAKİKA: Bakanlığın hibe desteğiyle alınan tırlar Burdur Belediyeler Birliğine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement