Son Dakika Haberleri: Bakanlığın Kapısını Kırıp İçeri Girdiler, Bakan Arka Kapıdan Kaçırıldı

Bakanlığın Kapısını Kırıp İçeri Girdiler, Bakan Arka Kapıdan Kaçırıldı

54 dakika önce

FRANSA basınında yer alan haberlere göre, sarı yeleklilerin kentteki gösterisi sırasında henüz kimlikleri belirlenemeyen kişilerce Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığının kapısı kırıldı.

Bakanlığın Kapısını Kırıp İçeri Girdiler, Bakan Arka Kapıdan Kaçırıldı, System.String[]
FRANSA basınında yer alan haberlere göre, sarı yeleklilerin kentteki gösterisi sırasında henüz kimlikleri belirlenemeyen kişilerce Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığının kapısı kırıldı. İçeri giren saldırganlar, avluda bulunan iki araca zarar verdi. Olay sırasında binada bulunan Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, güvenlik eşliğinde arka kapıdan binadan çıkartıldı.

HEDEF BEN DEĞİLİM, CUMHURİYET!

Griveaux, yerel saatle 16.30 sularında bakanlıkta çalıştığı sırada sarı yelekli ve siyah giysili birkaç kişinin bakanlık binasının kapısını kırdığını ve içeri girerek avluda bulunan iki araca zarar verdiğini açıkladı. Bakanlıkta bulunan personelin güvenliğinin sağlandığı ve kendisinin binanın arka kapısından çıktığını ifade eden Griveaux, olayda yaralanan olmadığını bildirdi. Saldırının kabul edilemez olduğunu ifade eden Griveaux, hedefin kendisi değil cumhuriyet olduğunu kaydetti. Griveaux, olayla ilgili görüntülerinden faillerin tespit edilmeye çalışılacağını belirtti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:25 

Parlamento, Güncel
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