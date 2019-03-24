Son Dakika Haberleri: Bakanlığın 'Kask' Afişine 'Cinsiyetçilik' Tepkisi

Bakanlığın 'Kask' Afişine 'Cinsiyetçilik' Tepkisi

1 saat önce

AFİŞLERDE en çok tepki çeken ise Almanya'nın genç mankenlerinden Aliciya'nın pozları oldu.

Bakanlığın 'Kask' Afişine 'Cinsiyetçilik' Tepkisi, System.String[]
AFİŞLERDE en çok tepki çeken ise Almanya'nın genç mankenlerinden Aliciya'nın pozları oldu. Hükümet ortağı SPD, afişlerin toplatılmasını istedi. Sosyal Demokrat Kadınlar Çalışma Grubu Başkanı Maria Noichl, afişle ilgili, "Ulaştırma Bakanı Scheuer'in kendi siyasetini çıplak vücutla pazarlaması ayıp, aptalca ve cinsiyetçi. Bu nedenle afişler indirilsin" dedi.

Yeşiller trafik politikaları sözcüsü Stefan Gelbhaar, bakanın etkisi olmayan cinsiyetçi reklam yerine trafikte ciddi güvenlik önlemleri almaya çağırdı. Afişlerin üzerinde İngilizce, "Kötü görünüyor ama hayat kurtarıyor" yazıyor. Almanya'da bisiklet sürücüsü gençlerin yarıdan fazlası kask takmadığını söylüyor. Almanya Ulaştırma Bakanlığı ise gençleri kask takmaya teşvik etmek için afişli kampanya hazırladı. Afişler, bu hafta başından itibaren sokaklarda panolara asılacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:13 

Hükümet, Almanya, Güncel
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