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Bakanlığın "Mobil Ekipler"i yaklaşık 30 bin çocuğu sokaktan kurtardı - Son Dakika

Bakanlığın "Mobil Ekipler"i yaklaşık 30 bin çocuğu sokaktan kurtardı

28.01.2022 11:06
Bakanlığın "Mobil Ekipler"i yaklaşık 30 bin çocuğu sokaktan kurtardı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki mobil ekipler, sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve eğitim hayatına katılamayan 30 bine yakın çocuğun bu ortamdan kurtarılmasını sağladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki mobil ekipler, sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve eğitim hayatına katılamayan 30 bine yakın çocuğun bu ortamdan kurtarılmasını sağladı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca uygulanan "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı" çerçevesinde, "çocuk işçiliğine sıfır tolerans" ilkesiyle çalışmalar yürütülüyor.

Son iki yılda mobil ekiplerin sayısını 81 ilde yaygınlaştırarak 314'e çıkaran Bakanlık, ekipler aracılığıyla özellikle dezavantajlı bölgelerde sokakta çalıştırılan, dilendirilenler ile okul devamsızlığı olan, ihmal veya istismara uğrama, suça yönelme gibi riskleri bulunan binlerce çocuğun hayatına dokunarak, onlara kalkan oluyor.

Uzmanlardan oluşan ekiplerin 81 ilde sokaklarda yürüttüğü çalışmalarla bugüne kadar toplam 29 bin 785 çocuğa ulaşıldı. Çocuklar ve aileleri kendilerine uygun sosyal hizmet modelleriyle buluşturuldu.

8 bin 369 aileye sosyal ve ekonomik destek verildi

Mobil ekiplerin çalışmaları sonucunda ağırlıklı olarak maddi imkansızlıklar nedeniyle sokaklarda çalışmaya itilen ve bu nedenle eğitim hayatları sekteye uğrayan çocukların Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanması sağlandı.

Eğitim çağını tamamlayan çocukların mesleki eğitime yönlendirilmesi, madde bağımlılığı bulunanların tedavilerinin yapılması, çocukların sokaktan çekilerek psiko-sosyal destek hizmetlerinden yararlandırılması amacıyla toplam 16 bin 631 çocuğun ailesine rehberlik hizmeti verildi.

Mobil ekipler, çocukların yanı sıra ailelerinin de sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerden yararlanabilmesine imkan sağladı. Çalışmalarla, 6 bin 376 çocuk hakkında eğitim, sağlık ve danışmanlık tedbirleri alındı.

Eğitim çağında olan ama sokakta çalıştırıldığı için okula devam etmediği saptanan 1103 çocuk eğitim tedbirine yönlendirildi.

Okulların rehberlik birimleriyle eşgüdüm içerisinde hareket eden Bakanlık uzmanları, bu durumdaki çocukların okula devam edip etmediğini, eğitim ve okul başarılarını düzenli olarak takip ediyor.

Devlet korumasına 642 çocuk alındı

Ekonomik yoksunluğun dışında farklı risklerle karşı karşıya olduğu tespit edilen 642 çocuk, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altına alındı.

İhtiyaçlarının belirlenmesine yönelik risk grubunda olduğu belirlenen çocukların aileleriyle de görüşen mobil ekipler, incelemeler sonucunda ihtiyaç duyulan destek mekanizmalarını hayata geçiriyor.

Mağduriyeti giderilen çocuklar benzer sıkıntıların tekrarlanmaması, gelişimlerinin izlenmesi amacıyla aile ve okul ortamında düzenli takip ediliyor.

Mobil ekipte görev yapan uzmanlarca, ailelere çocuklarını sokakta çalıştırmalarının suç olduğu hatırlatılarak bunun tekrarlanması durumunda haklarında hukuki işlem başlatılacağı uyarısı yapılıyor.

Bu kapsamda, bugüne kadar yapılan takipler sonucunda 1138 çocuğun ailesi hakkında adli işlem başlatıldı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakanlığın 'Mobil Ekipler'i yaklaşık 30 bin çocuğu sokaktan kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakanlığın "Mobil Ekipler"i yaklaşık 30 bin çocuğu sokaktan kurtardı - Son Dakika
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