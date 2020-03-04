Bakanlığın projesi STK başkanlarını pota altında topladı - Son Dakika
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Bakanlığın projesi STK başkanlarını pota altında topladı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sokaklar bizim basketbol turnuvası' kapsamında Kula'daki sivil toplum kuruluşlarının başkanları basketbol oynadı.

Bakanlığın projesi STK başkanlarını pota altında topladı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sokaklar bizim basketbol turnuvası' kapsamında Kula'daki sivil toplum kuruluşlarının başkanları basketbol oynadı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sporu toplumun her kesimine yaymak, ülkenin dört bir yanında sporun gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 'Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol' projesi tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara, sivil toplum kuruluş başkanlarından da destek geldi. Yunus Emre Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bir araya gelen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı, Kula Dokumacılar Konfeksiyoncular Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Ercan Yıldırım, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer, 'Sokaklar Bizim Basketbol Turnuvası' kapsamında basketbol oynadı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın spora teşvik amaçlı yürüttüğü her projeye destek verdiklerini dile getiren Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, bu proje kapsamında sivil toplum kuruluş başkanları ile birlikte basketbol oynayıp, sporun toplumun her kesimi ile yapılabileceğini göstermek istediklerini söyledi. Ülkenin dört bir yanına sporu yaymak için çeşitli projeler geliştiren Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eden Başkan Şadan, herkesin sağlıklı bir yaşam için spor yapması gerektiğine dikkat çekti.


"Sokaklar Bizim" projesiyle, toplumu düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirmek, spor kültürünü oluşturmak ve katılımcıların beden ve ruh sağlıklarını geliştirip, sosyal hayata katılımlarını sağlamak istediklerini söyleyen Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürü Sait Bozer, projeler kapsamında Kula'da da çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini dile getirdi. Spor branşlarının bilinirliğini artırmak amacıyla basketbol turnuvası gibi farklı etkinliklerin kısa süre içerisinde Kula'da faaliyete geçeceğini ifaden eden Bozer, yapılacak olan turnuvalara toplumun her kesiminden vatandaşın katılabileceğini dile getirerek, sağlıklı bir yaşam için sporun önemli olduğunu vurguladı. - MANİSA

basketbol, Kula, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:38 Kaynak: İHA
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