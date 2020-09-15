Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesinde Antalya'dan 3 firma yer aldı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı, 91 firmaya ait 113 parti ürünü taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği gerekçesiyle kamuoyuna ifşa etti. Listede Antalya'dan 3, Burdur'un Bucak ilçesinden ise 1 firma yer aldı.

Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 91 firmaya ait 113 parti ürün Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü internet sitesinde kamuoyuna açıklandı. Bakanlık tarafından hazırlanan listede firma adı, markası, ürün adı ve uygunsuzluğu yer aldı. Bu kapsamda Antalya'dan 3, Burdur'un Bucak ilçesinden ise 1 firma listede ifşa edildi.

Kepez ilçesinde süzme yoğurt üretimi yapan bir firma, Manavgat'ta da tereyağı üreten bir firma, 'süt yağı hariç yağ kullandığı' gerekçesiyle uygunsuz görüldü. Yine Kepez ilçesinde topak tereyağı üretimi yapan firmanın, ürünlerinde 'bitkisel yağ' kullandığı tespit edilerek, listeye eklendi. Bucak'ta ise çiğ dana burdur, şiş köfte harcı üreten firmanın, 'sakatat (taşlık) kullandığı belirlendi. - ANTALYA