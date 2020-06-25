Bakanlığın yüz yüze aile danışmanlık hizmeti yeniden başlıyor - Son Dakika

Bakanlığın yüz yüze aile danışmanlık hizmeti yeniden başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yüz yüze aile danışmanlık hizmetini maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek 1 Temmuz'dan itibaren tekrar başlatacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yüz yüze aile danışmanlık hizmetini maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek 1 Temmuz'dan itibaren tekrar başlatacak.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, normalleşme takvimini hazırladı. Buna göre telefon ve online görüşmeler olarak sürdürülen aile danışmanlığı hizmeti, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek 1 Temmuz'dan itibaren yeniden yüz yüze yürütülecek.

Aile bütünlüğünü koruma ve güçlendirme amacıyla hayata geçirilen danışmanlık hizmeti, il müdürlüklerinde ve sosyal hizmet merkezlerimizde görev yapan danışmanlar aracılığıyla ücretsiz sunuluyor. Ülke genelinde bugüne kadar 40 bin kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuldu.


ASDEP hane ziyaretleri başlıyor


Öte yandan koruyucu ve önleyici hizmetler bağlamında Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelleri ile gerçekleştirilen hane ziyaretleri de 1 Temmuz'dan itibaren tekrar başlatılacak. Hane ziyaretleri gerekli sağlık şartlarına dikkat edilerek yapılacak.

ASDEP kapsamında fert, aile ve toplumu etkileyen sorun, ihtiyaç ve riskler, hane ziyaretlerinde belirleniyor. İhtiyaç duyan fert ve aileler, sosyal hizmet ve yardımlar ile diğer kamu hizmetlerine yönlendiriliyor.


Bugüne kadar 2 bin 634 ASDEP görevlisi, 2 milyon haneyi ziyaret etti. Görevliler aracılığıyla yapılan görüşmelerde 152 bin 817 talep ilgili kuruluşlara yönlendirildi.


Bunun yanında vatandaşların pandemi psikolojisi ile baş etme becerisi kazanabilmeleri için verilen psikososyal destek hizmeti de Bakanlık tarafından verilmeye devam edecek.

ASDEP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:29 Kaynak: AA

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