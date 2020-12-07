Bakanlık 10 stajyer hazine kontrolörü alacak - Son Dakika

Bakanlık 10 stajyer hazine kontrolörü alacak

07.12.2020 08:13
Bakanlık 10 stajyer hazine kontrolörü alacak, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığına 10 stajyer hazine kontrolörü alımı amacıyla sınav yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığına 10 stajyer hazine kontrolörü alımı amacıyla sınav yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere en fazla 10 stajyer hazine kontrolörü alınacak.

Giriş sınavı için başvurular 3 Şubat 2021'de başlayacak ve 17 Şubat'a kadar "https://sinav.hmb.gov.tr" adresi veya bakanlık internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.

İstihdam, Gazete, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakanlık 10 stajyer hazine kontrolörü alacak - Son Dakika Ekonomi


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