Bakanlık, 15 yaşındaki çocuğun zorla evlendirildiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Bakanlık, 15 yaşındaki çocuğun zorla evlendirildiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı

Bakanlık, 15 yaşındaki çocuğun zorla evlendirildiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı

04.07.2023 19:27

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 yaşındaki bir çocuğun sosyal medyada zorla evlendirildiği iddiasıyla ilgili açıklama yaparak, çocuğun bakım tedbiri kararıyla Bakanlığa yerleştirildiğini ve hukuki sürecin takip edildiğini duyurdu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "15 yaşındaki çocuğumuzun sosyal medyada küçük yaşta zorla evlendirildiğine dair yaptığı paylaşımla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Düzgün Barış DENİZ/ ANKARA,


Kaynak: DHA
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