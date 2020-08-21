Bakanlık: 16 gemiye para cezası uygulandı - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, 15-16 Ağustos 2020 tarihlerinde, seyir emniyeti ile deniz can, mal ve çevre güvenliğinin temini amacıyla 319 günübirlik tur teknesine yönelik denetim yapıldığını, mevzuat gereklerine uymayan 16 gemiye idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde alınan tedbirler ve peyderpey hayata geçirilen uygulamalar ile Türkiye'nin ulaşım ağı hizmetlerine ve ulaşım yatırımlarına devam etmesinin sağlandığı belirtildi. Bu süreçte hem şantiyelerinde hem de tüm ulaşım hizmetlerinde vatandaşların can sağlığı için güvenlik ve kontrolün elden bırakılmadığı, denetim çalışmalarının da artırıldığına dikkat çekilerek, şöyle denildi: