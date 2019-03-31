Son Dakika Haberleri: Bakanlık: 310 seçim olayı, 4 can kaybı var

Bakanlık: 310 seçim olayı, 4 can kaybı var

1 saat önce

İçişleri Bakanlığından, saat 15.00 itibarıyla illerden 310 seçim olayı bilgisinin ulaştığı bildirildi.

Bakanlık: 310 seçim olayı, 4 can kaybı var, System.String[]
İçişleri Bakanlığından, saat 15.00 itibarıyla illerden 310 seçim olayı bilgisinin ulaştığı bildirildi. Seçimde çıkan olaylarda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:38 

Ekonomi
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