Bakanlık: 310 seçim olayı, 4 can kaybı var
1 saat önce
İçişleri Bakanlığından, saat 15.00 itibarıyla illerden 310 seçim olayı bilgisinin ulaştığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığından, saat 15.00 itibarıyla illerden 310 seçim olayı bilgisinin ulaştığı bildirildi. Seçimde çıkan olaylarda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:38
Belçika İçişleri Bakanlığı, Chrtistian Luyindama Hakkında Yasal İşlem Başlattı
Oyunu Beykoz'da Kullanan Bakan Pekcan: Hepimize Hayırlı Uğurlu Olsun
Çiftlikbank'ın Tosuncuk'u Mehmet Aydın'ın Yakın Korumasını da Dolandırdığı Ortaya Çıktı
Araç Sahipleri Dikkat! Kış Lastiği Uygulaması Pazartesi İtibarıyla Sona Eriyor