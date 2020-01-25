Bakanlık açıkladı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlık açıkladı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı (2) - Son Dakika

Bakanlık açıkladı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı (2)

15 dakika önce

AİLELER CEZAEVİ ÖNÜNDEDepremde hasar gördüğü tespit edilen Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi önüne, hükümlü ve tutukluların çevre illerdeki cezaevlerine nakledilmesi için çok sayıda otobüs getirildi.

Bakanlık açıkladı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı (2), System.String[]

AİLELER CEZAEVİ ÖNÜNDE

Depremde hasar gördüğü tespit edilen Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi önüne, hükümlü ve tutukluların çevre illerdeki cezaevlerine nakledilmesi için çok sayıda otobüs getirildi. Bu sırada tutuklu ve hükümlü yakanıları da cezaevi önüne geldi.

Elazığ ve Malatya'da yıkım ile can kaybına neden olan depremin en çok hissedildiği  Adıyaman'daki E Tipi Kapalı Cezaevi'nde çatlaklar meydana geldi. Sabah erken saatlerde kente gelen Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş'un incelemelerinin ardından cezaevindeki 814 hükümlü ve tutuklunun Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmesine karar verildi. Karar üzerine nakil hazırlığı başlayan cezaevi önüne çok sayıda otobüs getirildi. Hükümlü ve tutukluların yakınları da cezaevi önünde, bilgi almak için bekliyor.

Nakillerin akşam saatine kadar tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN,


Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:46 Kaynak: DHA
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