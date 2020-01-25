Bakanlık açıkladı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlık açıkladı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı (3) - Son Dakika

Bakanlık açıkladı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı (3)

6 saat önce

AİLELERİ İLE GÖRÜŞTÜRÜLDÜAdalet Bakanlığı, Elazığ ve Adıyaman'daki Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan ve deprem nedeniyle nakledilen tutuklu ve hükümlülerin aileleri ile telefonla görüştürüldüğünü açıkladı.

Bakanlık açıkladı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı (3), System.String[]

AİLELERİ İLE GÖRÜŞTÜRÜLDÜ

Adalet Bakanlığı, Elazığ ve Adıyaman'daki Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan ve deprem nedeniyle nakledilen tutuklu ve hükümlülerin aileleri ile telefonla görüştürüldüğünü açıkladı.


Adıyaman, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:12 Kaynak: DHA
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