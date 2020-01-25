Bakanlık açıkladı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı (3) - Son Dakika

AİLELERİ İLE GÖRÜŞTÜRÜLDÜ

Adalet Bakanlığı, Elazığ ve Adıyaman'daki Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan ve deprem nedeniyle nakledilen tutuklu ve hükümlülerin aileleri ile telefonla görüştürüldüğünü açıkladı.