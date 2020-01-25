Son Dakika › Güncel › Bakanlık açıkladı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı (3) - Son Dakika
Bakanlık açıkladı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı (3)
6 saat önce
AİLELERİ İLE GÖRÜŞTÜRÜLDÜAdalet Bakanlığı, Elazığ ve Adıyaman'daki Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan ve deprem nedeniyle nakledilen tutuklu ve hükümlülerin aileleri ile telefonla görüştürüldüğünü açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:12 Kaynak: DHA
AİLELERİ İLE GÖRÜŞTÜRÜLDÜ
Adalet Bakanlığı, Elazığ ve Adıyaman'daki Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan ve deprem nedeniyle nakledilen tutuklu ve hükümlülerin aileleri ile telefonla görüştürüldüğünü açıkladı.
Son Dakika Elazığ'da çöken Mavi Göl Apartmanıyla ilgili kahreden Van depremi detayı Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu Cedi Osman'ın Elazığ depremi paylaşımı tepki çekti Elazığ depreminin simgesi Azize Çelik 17 saat sonra böyle kurtarıldı