Bakanlık açıkladı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı (3) - Son Dakika

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Bakanlık açıkladı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı (3)
6 saat önce
AİLELERİ İLE GÖRÜŞTÜRÜLDÜAdalet Bakanlığı, Elazığ ve Adıyaman'daki Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan ve deprem nedeniyle nakledilen tutuklu ve hükümlülerin aileleri ile telefonla görüştürüldüğünü açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:06 Kaynak: DHA
AİLELERİ İLE GÖRÜŞTÜRÜLDÜ
Adalet Bakanlığı, Elazığ ve Adıyaman'daki Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan ve deprem nedeniyle nakledilen tutuklu ve hükümlülerin aileleri ile telefonla görüştürüldüğünü açıkladı.
ANKARA, -
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