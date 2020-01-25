Bakanlık açıkladı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlık açıkladı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı (3) - Son Dakika

Bakanlık açıkladı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı (3)

6 saat önce

AİLELERİ İLE GÖRÜŞTÜRÜLDÜAdalet Bakanlığı, Elazığ ve Adıyaman'daki Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan ve deprem nedeniyle nakledilen tutuklu ve hükümlülerin aileleri ile telefonla görüştürüldüğünü açıkladı.

Bakanlık açıkladı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı (3), System.String[]

AİLELERİ İLE GÖRÜŞTÜRÜLDÜ

Adalet Bakanlığı, Elazığ ve Adıyaman'daki Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan ve deprem nedeniyle nakledilen tutuklu ve hükümlülerin aileleri ile telefonla görüştürüldüğünü açıkladı.

ANKARA, -


Adıyaman, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:06 Kaynak: DHA
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