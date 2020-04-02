Bakanlık açıkladı: Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yol çalışmaları başladı - Son Dakika

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Bakanlık açıkladı: Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yol çalışmaları başladı
12 dakika önce
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun yapım çalışmalarına başlandığını açıkladı.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun yapım çalışmalarına başlandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun, hastane açılışına yetiştirilmesi için bakanlık olarak yoğun bir çalışma başlattık. Vatandaşlarımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, çalışmaya ilişkin görüntüler de yer aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun yapımından görüntüler
Haber: Kaan ULU/ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:21 Kaynak: DHA
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