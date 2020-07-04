Bakanlık açıkladı: 'Esnafa kredi desteği 17 milyar lirayı aştı' - Son Dakika

Bakanlık açıkladı: 'Esnafa kredi desteği 17 milyar lirayı aştı'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının ekonomik etkileriyle mücadele edilmesine yönelik Halkbank tarafından sunulan 'Esnaf Destek Paketi' çerçevesinde sağlanan işletme kredisinden 700 bin esnafın yararlandığını belirterek, kullandırılan kredi tutarının 17,2...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının ekonomik etkileriyle mücadele edilmesine yönelik Halkbank tarafından sunulan 'Esnaf Destek Paketi' çerçevesinde sağlanan işletme kredisinden 700 bin esnafın yararlandığını belirterek, kullandırılan kredi tutarının 17,2 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticari faaliyetleri Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinden korumak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi kapsamında önemli destekler sağlandığının altını çizdi.

Bu çerçevede esnaf ve sanatkarlara yönelik Halkbank tarafından sunulan 'Esnaf Destek Paketi'ne değinen Pekcan, "Yıllık yüzde 4,5 faiz oranlı, 36 aya kadar vadeli, 6 aya kadar ödemesiz Halkbank kredilerinden yararlanan 700 bin esnafımız 17,2 milyar lira kredi kullandı. Bunun 4 milyar lirası Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kanalıyla garanti edildi, 13,2 milyar lirası da doğrudan Halkbank tarafından kredilendirildi" diye konuştu.

Pekcan, 25 bin liraya kadar limitli, 3 aya kadar ödemesiz 12 aya kadar vadeli olarak düzenlenen 'Paraf Esnaf Kart' desteğinden de 530 bin esnafın yararlandığını ve 10 milyar lira tutarında limit tahsis edildiğini kaydetti.

Gelen talepler doğrultusunda esnafın mart, nisan, mayıs aylarına ait kredi ödemelerinde faizsiz 3 ay erteleme sağlandığını hatırlatan Pekcan, "Bu kapsamda 3,5 milyar liralık öteleme gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman esnafın yanında olduğunu vurgulayarak, devletin imkanları ölçüsünde esnafın taleplerinin dinleneceğini ve birlikte sorunlara çözüm bulacaklarına dikkati çekti.

Covid-19 salgını sürecinde video konferans yöntemiyle istişare toplantılarını sürdürdüklerine işaret eden Pekcan, esnaf ve sanatkar odaları, birlikleri ile görüşmeler yaptıklarını, taleplerini, önerilerini, şikayetlerini dinlediklerini belirtti.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak esnafın taleplerinin takipçisi olduklarını ifade ederek, Bakanlığın görev alanındaki konulara çözüm üretmeye çalıştıklarını, diğer Bakanlıkların görev alanındaki konuları ise ilgili Bakanlıklara ileterek takip ettiklerini bildirdi.

(Emin Kuvat/İHA)

Koronavirüs, Halkbank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakanlık açıkladı: 'Esnafa kredi desteği 17 milyar lirayı aştı' - Son Dakika

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