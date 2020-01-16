Son Dakika › Güncel › Bakanlık açıkladı: KAPAN - 4 MAVA operasyonu başlatıldı - Son Dakika
Bakanlık açıkladı: KAPAN - 4 MAVA operasyonu başlatıldı
6 saat önce
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Batman'da 795 personelle KAPAN - 4 MAVA operasyonunun başlatıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Batman'da 795 personelle KAPAN - 4 MAVA operasyonunun başlatıldığı bildirildi.
(İHA)
Son Dakika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi 100 Bin Sosyal Konut Projesi için kuralar Şubat'ta çekilecek