Bakanlık açıkladı: KAPAN - 4 MAVA operasyonu başlatıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Batman 'da 795 personelle KAPAN - 4 MAVA operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

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