Bakanlık açıkladı: KAPAN - 4 MAVA operasyonu başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlık açıkladı: KAPAN - 4 MAVA operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Bakanlık açıkladı: KAPAN - 4 MAVA operasyonu başlatıldı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Batman'da 795 personelle KAPAN - 4 MAVA operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

Bakanlık açıkladı: KAPAN - 4 MAVA operasyonu başlatıldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Batman'da 795 personelle KAPAN - 4 MAVA operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

(İHA)

Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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