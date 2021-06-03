Bakanlık, acil eylem planı hazırlığında! Marmara'daki deniz salyası vahametini anlatan en iyi fotoğraf - Son Dakika

Marmara Denizi'nden son günlerde art arda felaket fotoğrafları geliyor. Tehlikenin adı ise müsilaj yani deniz salyası. Aşırı kirlenmenin sonucu olarak deniz yüzeyini sarı-beyaz peltemsi bir tabaka sarmış durumda. Denizin dibi de aynı kirlilik nedeniyle görünmüyor. Öyle ki bazı deniz canlıları da bu tabakadan olumsuz etkileniyor. Gelen görüntülerde bir martının deniz salyasına saplandığı anlar ise görenleri kahretti.

Diğer yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile birlikte Konya Sanayi Odası'nda Avrupa Yeşil Mutabakatı Webinarı programına katıldı.

"PAZAR GÜNÜ ÇALIŞMALARIMIZI MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ"

Marmara Denizi'nde meydana gelen müsilaja (deniz salyası) ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, "Müsilajla alakalı şu an bilim adamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, bakanlığımız, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüz, İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ve bakan yardımcımızla birlikte Marmara Belediyeler Birliği ile ortak bir çalışma yürütüyoruz. Tüm Marmara belediyelerinin dahil olduğu ortak akılla şu an Marmara'da meydana gelen müsilaja ilişkin hem kısa vadede hem de uzun vadede alınacak tedbirlerin için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu hafta biliyorsunuz çevre haftası. 5 Haziran Çevre günü. Bu noktada inşallah 5 Haziran'da cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile ülkemizin yedi bölgesinde çok önemli çevre yatırımlarını İstanbul'da milletimiz ile paylaşacağız. Pazar günü de bu sürece ilişkin çalışma neticesinde yapacağımız çalışmaları milletimizde paylaşıyor olacağız.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

"ACİL BİR EYLEM PLANI HAZIRLIYORUZ"

Hem acil önlemlerimiz olacak. Hem de uzun vadede yapılması gerekenleri yapacağız. Gerçekten bu noktada akılla çıkaracağımız, belediyelerimizin sorumluluklarını yerine getirmesini ilişkin Cumhurbaşkanı destekleriyle üstesinden geleceğiz. Acil bir eylem planı hazırlıyoruz. Bu noktada bakıldığında müsilajın sebebi deniz suyu sıcaklığının artması. Denizde meydana gelen kimlik ve iklim değişikliğinin etkileri ile birlikte su seviyesinin azalması, sudaki hareketliliğin azalması ana neden olarak gözüküyor. Bilim adamlarımız da bu noktada aynı fikir içerisindeler. Burada önemli olan kirliliğe sebebiyet veren gerek sanayi tesisi gerek atık su arıtma tesisleri kalitesinin artırılması, gerekse geleceğe dönük arıtma tesislerinin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik adımlarımız olacak. Bizzat takipsiz. Biz de bakanlık olarak her türlü desteği vereceğimiz süreci yürütüp Pazar günü de milletimizle paylaşıyor olacağız" şeklinde konuştu.