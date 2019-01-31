Son Dakika Haberleri: Bakanlık: Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerinde Artış Yok

Bakanlık: Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerinde Artış Yok

1 saat önce

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadığını açıkladı.

Bakanlık: Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerinde Artış Yok, System.String[]
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadığını açıkladı. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığından yapılan açıklamada, " İstanbul'un iki yakasını deniz altından tüp geçitle bağlayarak şehir trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır" denildi. 2018 yılında otomobiller için 23,30 TL ve minibüsler için 34,90 TL olarak alınan geçiş ücretlerinin aynen devam ettiğini vurgulayan Bakanlık, Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan 'yeni ücret tablosu'nun siteye sehven konulduğunu ve kısa sürede kaldırıldığını kaydetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:41 Kaynak: İHA

İstanbul, Avrasya Tüneli, Güncel
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