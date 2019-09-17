Son Dakika Haberleri: Bakanlık ay sonunda Bodrum’da yıkıma gidiyor
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Bakanlık ay sonunda Bodrum’da yıkıma gidiyor

6 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaçak yapı ile büyük bir mücadele başlattı.

Bakanlık ay sonunda Bodrum’da yıkıma gidiyor, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaçak yapı ile büyük bir mücadele başlattı. Bodrum'da firmaların imara aykırı ve kaçak yapılarını yıkmaları için ay sonuna kadar süre tanıyan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu süre içinde adım atılmazsa, re'sen yıkmak için hazırlık yapıyor

Bodrum, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:35 
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