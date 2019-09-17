Bakanlık ay sonunda Bodrum’da yıkıma gidiyor
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaçak yapı ile büyük bir mücadele başlattı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaçak yapı ile büyük bir mücadele başlattı. Bodrum'da firmaların imara aykırı ve kaçak yapılarını yıkmaları için ay sonuna kadar süre tanıyan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu süre içinde adım atılmazsa, re'sen yıkmak için hazırlık yapıyor
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:35
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