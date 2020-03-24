Bakanlık, Başkan Palancıoğlu'nun haklı önerisini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlık, Başkan Palancıoğlu'nun haklı önerisini kabul etti - Son Dakika

Bakanlık, Başkan Palancıoğlu'nun haklı önerisini kabul etti

6 saat önce

Geçtiğimiz hafta Melikgazi Belediyesi'nin Otopark Yönetmeliği'nin ertelenmesi talebini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kabul ederek, Otopark Yönetmeliği'nin yürürlüğe girme tarihi 30.06.2020 olarak değiştirildi.

Bakanlık, Başkan Palancıoğlu'nun haklı önerisini kabul etti, System.String[]

Geçtiğimiz hafta Melikgazi Belediyesi'nin Otopark Yönetmeliği'nin ertelenmesi talebini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kabul ederek, Otopark Yönetmeliği'nin yürürlüğe girme tarihi 30.06.2020 olarak değiştirildi.


Konuyla alakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Güzel bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Müteahhitlerimizin gözü aydın olsun. Otopark yönetmeliği bu ayın sonunda yürürlüğe giriyordu. Çevre ve Şehircilik bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler sonucu ve aynı zamanda Meclis'te aldığımız karar çerçevesine otopark yönetmeliğinin ertelenmesini Melikgazi Belediyesi olarak Bakanlık'tan talep etmiştik. Sayın Bakanımız Murat Kurum ve ilgili mesai arkadaşları talebimizi değerlendirdiler ve uygun gördüler, kendilerine teşekkür ediyorum. Bu kapsamda Otopark Yönetmeliğinin yürürlüğe girme tarihi 30.06.2020 olarak değiştirildi. Değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Ben müteahhitlerin bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmesi ve yapacakları inşaatların ruhsatlarını almaları için Belediyemize başvurmalarını rica ediyorum. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.


Bu kapsamda, yönetmeliğin yürürlük tarihi 30 Haziran 2020 olarak değiştirildi. - KAYSERİ

Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:55 Kaynak: İHA

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