Bakanlık bayramda hastanede tedavi gören gazileri unutmadı
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören gazileri ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:52 Kaynak: İHA
yetkilileri, Ramazan Bayramı
dolayısıyla Ankara
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören gazileri ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören gazileri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören personelin misafirhanede kalan refakatçilerine de bir ziyaret gerçekleştirildi. - ANKARA
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