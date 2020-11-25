Bakanlık, belediye ve barodan 'Şiddet Önleme Merkezi' protokolü - Son Dakika

Bakanlık, belediye ve barodan 'Şiddet Önleme Merkezi' protokolü

25.11.2020 15:16
Bakanlık, belediye ve barodan 'Şiddet Önleme Merkezi' protokolü, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi, Adalet Bakanlığı'nın katkıları ve Antalya Barosu işbirliğiyle şiddetle etkin mücadelede, koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında, şiddet mağduru öncelikli kadın ve çocuklara hukuki danışmanlık ve koruyucu hizmeti verecek olan 'Şiddet Önleme Merkezi' protokolü yaptı.

Konyaaltı Belediyesi, Adalet Bakanlığı'nın katkıları ve Antalya Barosu işbirliğiyle şiddetle etkin mücadelede, koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında, şiddet mağduru öncelikli kadın ve çocuklara hukuki danışmanlık ve koruyucu hizmeti verecek olan 'Şiddet Önleme Merkezi' protokolü yaptı. Merkez, kısa süre içinde faaliyete geçecek.

Konyaaltı Belediyesi'nde yapılan protokole, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile Antalya Baro Başkanı Polat Balkan imza attı. Esen, Antalya Barosu ile yaptığı 'Ortak Hizmet Projesi ve İşbirliği Protokolü'yle Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) çatısı altında açılacak olan 'Şiddet Önleme Merkezi'nin de ilk adımını atmış oldu.

Bu merkez, mağdur kadınlar için

Atılan imzalar sonrası açıklama yapan Başkan Semin Esen şöyle konuştu:

"Toplumda kadının hak ettiği yerde olmayışının işi şiddet noktasına getirdiğini söyledi. Bu şiddetin ulaşması toplumun yaşadığı en önemli problemlerden bir tanesi haline geldiğini kaydeden Esen, "Bu durumun düzeltilmesi sadece yasal düzenlemelerle mümkün değil. Elbette kadına ve aile içindeki şiddete yönelik yasal düzenlemeler, ağır yaptırımlar ile yeniden şekillendirilmeli. Aile içinde şiddettin ağır yaptırımlarla, başka cezalara, para cezasına veyahut ertelemeye dönüşmeyen yaptırımlarla düzenlenmesi şart. Fakat şiddet sadece yasal düzenlemeyle sona erecek bir sorun değil. Toplumun her kesiminde, kadının ailede ve toplumda hak ettiği yere ulaşması adına çalışma yapılması lazım"

Gönüllü avukatlar olacak

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'ın şiddeti önleme adına belediyeye yaptığı öneriyi heyecanla karşıladıklarını kaydeden Başkan Esen, "Adalet Bakanlığı'nın da içinde olduğu, Antalya Baromuzun katkılarıyla beraber hazırladığımız Şiddet Önleme Merkezi çok yakın bir gelecekte faaliyetine başlayacak. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü gibi önemli bir günde bu protokolü imzaladık. Şiddet Önleme Merkezi'mizin faaliyetine başlamasıyla beraber Antalya Barosu'ndaki gönüllü avukatların katkılarıyla, şiddet mağduru kadınlar ve onların çocukları çok büyük bir fayda elde edecek. Burada çorbada tuzumuz olsun, şiddetin çözümü noktasında katkımız olsun duygusuyla hareket ediyoruz" diye konuştu.

"Protokol büyük önem taşıyor"

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan ise son 18 yılda 15 bin kadının öldürüldüğünü, 2012 yılından bu yana da 510 bin kadına koruma kararının verildiğine dikkat çekti. Konyaaltı Belediyesi'yle yaptıkları protokolün bu anlamda büyük önem taşıdığını belirten Balkan, " Birleşmiş Milletler, İsveç Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği'nin bileşeni olduğu ILAP projesi var. Protokolün özü, şiddete uğrayan, hakları ihlal edilen, hukukta aykırılıklarla karşılaşan kadınların adli yardım hizmetlerine kolay ulaşabilmeleri ve hukuki yardımlardan yararlanabilmeleri. Biz de bu projenin Antalya ayağında, toplumsal cinsiyet eşitliğinde Türkiye üçüncüsü olan Antalya'nın aydın ve çağdaş yüzü, toplumsal duyarlılığı çok yüksek olan Konyaaltı Belediyesi ile bir protokol imzaladık. Bu protokol kapsamında Konyaaltı'nda Şiddet Önleme Merkezi kurulacak. Bu anlamda özellikle Konyaaltı Belediyesi Başkanı Semih Esen'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İlk başvurulacak adres olacak

Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Merkezi Kurulu üyesi Güler Yılmaz Birol ise proje hakkında, şunları söyledi:

"Bu proje, Antalya Barosu özelinde çoktandır üzerinde çalıştığımız ve hayata geçirmeye çalıştığımız bir projeydi. Şiddet Önleme Merkezi, şiddete maruz kalmış kadınların başvuracağı ilk adres olacak. Böylece şiddet mağduru kadınlar buraya müracaat ettiklerinde hukuki destek alacaklar, doğru adımlar atılacaklar, ikinci mağduriyet yaşamış olmayacaklar. Bu merkezde hizmet verecek avukat meslektaşlarımız, konuya ilişkin eğitimlerini yapmış olacak. Bu merkezlerde konusunda uzman meslektaşlarımız olacak. Böylece şiddet mağduru kadınlar yani kırılgan gruplar, doğru ellerde, doğru adımlar atmış olacaklar" - ANTALYA

Bakanlık, belediye ve barodan 'Şiddet Önleme Merkezi' protokolü
Bakanlık, belediye ve barodan 'Şiddet Önleme Merkezi' protokolü

Antalya Barosu, Konyaaltı, Antalya, Şiddet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakanlık, belediye ve barodan 'Şiddet Önleme Merkezi' protokolü - Son Dakika


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