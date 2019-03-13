Bakanlık, Boeing'in 2 modelinin uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı
1 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, "Uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, "Uçuş emniyetini teminen Boeing
737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu." açıklaması yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:15
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