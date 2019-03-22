Bakanlık, Çad'daki Terör Saldırısını Kınadı
37 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı, Çad'da yaşanan terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı
, Çad
'da yaşanan terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çad'ın güney batısındaki Dangdala şehrinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, kardeş Çad halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
(Musa Erdoğan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:21 Kaynak: İHA
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