Bakanlık, çocuk iç çamaşırlarını çocuk bedeni üzerinde sergileyen online alışveriş sitelerini tespit etti
06.12.2020 00:58
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunulmasını tespit etmesinin ardından Ticaret Bakanlığı'na reklamların durdurulması yönünde yazı gönderdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunulmasını tespit etmesinin ardından Ticaret Bakanlığı'na reklamların durdurulması yönünde yazı gönderdi.
Yazıda, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinden sergilendiği görüntülerde çocuğun yüzünün belli olmasa bile çocuk bedeninin teşhir edilerek sunulmuş olmasının çocuk istismarı olarak değerlendirildiği belirtildi.
Bakanlığın başvurusunun akabinde Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, söz konusu reklamları durdurdu. Cezalara ilişkin tebligatlar ilgili şahıs ve şirketlere gönderildi. - ANKARA
Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Bakanlık, çocuk iç çamaşırlarını çocuk bedeni üzerinde sergileyen online alışveriş sitelerini tespit etti - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla yine çok konuşulacak Çağatay Ulusoy, ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Antikorlara yakalanmayan koronavirüs mutasyonu tespit edildi Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz