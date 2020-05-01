Bakanlık Covid-19'a karşı 45 binin üzerinde iş yeri hekimi ile iş güvenliği uzmanını seferber etti - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Covid-19 sürecinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatının sağlanması için 45 binin üzerinde iş yeri hekimi ile iş güvenliği uzmanını seferber etti.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Covid-19 sürecinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatının sağlanması için çalışmalarını sürdürürken, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yayımlanan çeşitli kılavuzlarla işverenler ve çalışanlar bilgilendiriliyor. Bu kapsamda iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri, gerekli önlemlerin alınması için çalışmalarına devam ediyor. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, yeni tip korona virüsün Türkiye'de görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren salgının iş yerlerinde oluşturacağı riski önlemeye yönelik yoğun bir çalışma süreci içine giren Bakanlığın gerekli tedbirleri almaya devam ettiği vurgulandı. Bu süreçle başarılı bir şekilde mücadele eden gelişmiş ülkelerin faaliyetlerinin de güncel olarak takip edildiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda, çalışma hayatının sağlıklı ve güvenli sürdürülmesine yol göstermek adına pek çok gelişmiş ülkeden daha önce ve daha fazla sektöre yönelik çalışmalar yapıldı. Yeni tip korona virüsün bulaşma yolları dikkate alınarak tüm iş yerlerinde dikkat edilmesi gerekli kurallar bütününü yayımlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sahada aktif bir şekilde görev yapmakta olan 45 binin üzerinde iş yeri hekimi ile iş güvenliği uzmanını seferber etti. Sahanın doğru bir şekilde bilgilendirilmesi maksadıyla halk sağlığı, göğüs hastalıkları, dahiliye ve enfeksiyon hastalıkları disiplinlerinden profesör, doçent ve uzman hekimlerden oluşan 14 akademisyen ile sürekli iletişim içerisinde olarak çalışmaların bilimsel yürütülmesine özen gösterdi. Covid-19 hastalığının yayılım riski yüksek olan ve etkileşimin fazla olduğu çalışma alanlarını önceleyerek kargo ve kurye taşımacılığı, toptan ve perakende marketçilik, eczanecilik, bankacılık, yapı işleri, unlu mamul imalatı, çağrı merkezleri, belediye atık toplama işleri, akaryakıt ve LPG depolama istasyonları, güvenlik görevlilerinin yürüttüğü işler, ağız ve diş klinikleri, elle taşıma işleri, tarım sektörü, maden işletmeleri, gıda üretimi yapan işletmeler ve ana metal sanayiine yönelik rehberler, kontrol listeleri ve videolar hazırlandı, çeşitli online platformlarda görünür kılındı. Ayrıca hazırlanan kılavuzlar, işçi konfederasyonları, işveren konfederasyonları, memur konfederasyonları, esnaf ve sanatkarlar odaları başta olmak üzere tüm taraflara sivil toplum kuruluşlarına iletildi" denildi.



Çalışanların doğru bilgiye kolaylıkla tek kaynaktan ulaşılabileceği internet sitesinin hizmete girdiği hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İş yerlerinde kullanılacak olan güvenli kişisel koruyucu donanımın üretimi, temini ve kullanımı konusunda yaşanan sorunları çözmeye yönelik önemli adımlar attı. Pandemi mücadelesinde öncü rol alan Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere sürece müdahil olan tüm taraflarla etkin iletişim sağlayarak kişisel koruyucu donanımların güvenli ürün olması için ilgili tüm kurumlarla işbirliği yapıldı, sürekli denetimlerle güvenli donanım temini kontrol altına alındı. Sosyal hareketliliğin önlenmesi maksadıyla verilen tüm hizmetlerin elektronik ortamda sağlandığına ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yapmak suretiyle vatandaşların kuruma uğramadan elektronik sistem üzerinden müracaatlarını ve işlemlerini yapabilecekleri iletildi. Bakanlık yetkilendirdiği özel eğitim kurumlarına ilişkin de yüz yüze eğitimden vazgeçilerek uzaktan eğitime geçilmesine ilişkin mevzuat düzenlemesini yayınlayarak salgın süresince eğitim kurumlarında da gerekli önlemlerin alınmasını sağladı. İş yerlerinde verilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin istisna tutulması sağlanarak şehirlerarası seyahat ve sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği illerimizdeki iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin akamete uğramamasını temin etti. Bakanlığa Covid-19 özelinde gelen tüm soru ve sorunlara yanıt verilmesi içinde 'Sıkça Sorulan Sorular' başlığı altında detaylı açıklamaları içeren doküman yayınladı." - ANKARA