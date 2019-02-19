Son Dakika Haberleri: Bakanlık Denetiminden Manisa Büyükşehir'e Tam Not

Bakanlık Denetiminden Manisa Büyükşehir'e Tam Not

39 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamı kamu yatırımıyla yapılan Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nin faaliyetlerine yönelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Manisa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri...

Bakanlık Denetiminden Manisa Büyükşehir'e Tam Not, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamı kamu yatırımıyla yapılan Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nin faaliyetlerine yönelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Manisa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan denetimlerden Manisa Büyükşehir Belediyesi başarı ile çıktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamı kamu yatırımıyla yapılan Türkiye'nin en büyük tesislerinden biri olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nin faaliyetleri devam ediyor. 2018'de ÇED raporu alınan tesis, 2020'ye kadar 12 ilçenin daha atıklarının bertarafının sağlanması, tesisin lot artışı, Turgutlu ve Turgut Özal vahşi depolama alanlarının rehabilitasyon onayı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Manisa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri tarafından sahalarda yapılan denetimlerden Manisa Büyükşehir Belediyesi başarı ile geçti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesinin çevre sorunlarına duyarlı bir belediye olduğuna dikkati çekerek, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla yaptığımız bu çalışmalar hem çevre hem de Manisa açısından önem taşımaktadır. Çalışmaların devam ettiği sürecinde bazı hatalarımız muhakkak olacaktır. Bu hataları özverili çalışmalarımız ve Manisa halkının çevreye duyarlı olması ile en aza indirip bir sonraki süreçte tamamen ortadan kaldırarak, sürdürülebilir çevre ilkemizi devam ettirmiş olacağız" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:34 Kaynak: İHA

Türkiye, Manisa, Güncel
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