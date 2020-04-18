Bakanlık dergisi, dijital ortamda işaret diline çevrildi - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsten korunmak için evde olan görme ve işitme engelli çocuklara dijital ortamda ulaşmak için, 'Sevgi Bir Kuş' adlı bakanlık çocuk dergisinin tüm sayılarının işaret diline çevrildiğini ve sesli betimleme yapıldığını söyledi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye'de engelli erişimine açık tek çocuk dergisi olan 'Sevgi Bir Kuş'a ilişkin "Dergimizin tüm sayılarına görme engelli çocuklar için sesli betimleme yaptık. İşitme engelli çocuklarımız için de derginin tüm sayılarını işaret diline çevirdik. Dergiyle, 7-12 yaş aralığındaki tüm çocukların bilişsel ve psikososyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Dergiyi alanında öncü akademisyen ve yazarlardan oluşan bir Yayın Kurulu hazırlıyor. Ayrıca, dergiyi hazırlarken çocukların da fikirlerini alıyoruz. Farklı cinsiyet ve yaş aralıklarından çocukların katılımıyla bir Çocuk Yayın Kurulu oluşturduk. Yayın Kurulu ile Çocuk Yayın Kurulu'nun toplantılarından çıkan kararlar doğrultusunda derginin içerik çalışması yapılıyor" dedi.Bakan Selçuk, derginin tüm sayılarını e-dergi formatında hazırlayarak www.sevgibirkus.com.tr sitesinde ücretsiz olarak erişime açtıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı'nda da (EBA) yer aldığını belirtti.