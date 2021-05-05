Bakanlık devreye girdi! Fikirtepe'deki 6 bin ev ve iş yerine tahliye tebligatı gönderildi - Son Dakika

Bakanlık devreye girdi! Fikirtepe'deki 6 bin ev ve iş yerine tahliye tebligatı gönderildi

05.05.2021 09:32

Fikirtepe'de yaklaşık 10 yıldır devam eden kentsel dönüşüm sürecinde önemli bir aşamaya gelindiği öğrenildi. Devreye giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, başlamayan veya yarım kalan projeler için bölgedeki 1300 yapıda 6 bin ev ve iş yerine tahliye tebligatı gönderdi. Riskli yapıların 150 gün içinde ise boşaltılması isteniyor.

İstanbul Fikirtepe'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak kentsel dönüşüm projesine başlanılması için riskli yapıların boşaltılması istendi. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü bölgede oturan kişilere 'evleri boşaltın' tebligatı yolladı. Bakanlık ekiplerince tek tek bina girişlerine asılan tebligatlarda vatandaşa 150 gün süre verildiği belirtilirken, "Yapıların tahliyesinin bakanlıkça verilen süre içerisinde yapılması mecburidir" denildi. Bu süre sonunda evlerin boşaltılmaması durumunda elektrik, su ve doğalgazın kesileceği, tahliye ve yıkım için gerekli işlemlerin bakanlık tarafından yapılacağı ya da yaptırılacağı belirtildi.

"EN KISA SÜREDE İLK TEMELLER ATILARAK PROJENİN YAPIMINA BAŞLAYACAĞIZ"

Dün yapılan tebligat işlemleri konusunda bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, yaklaşık bin 300 yapıda 6 bin bağımsız birimin (ev-iş yeri) tahliye edileceğini söyledi. Hürriyet'in haberine göre işlemlerin sorunsuz ilerlemesi için vatandaşa 150 günlük süre verildiğini belirten Köse, proje yapım sürecinde hak sahiplerine bakanlıkça kira yardımı yapılacağına vurgu yaptı. Alanın tamamı için imar planlarının hazırlandığını ifade eden Köse, "İhale süreçleri devam ediyor. En kısa süre içerisinde ilk temeller atılarak projenin yapımına başlayacağız" şeklinde konuştu.

Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm için bakanlık devrede! 6 bin ev ve işyerine tahliye tebligatı gönderildi
1300 yapıda 6 bin ev ve işyerine tahliye tebligatı gönderildi.

PROJELER YARIM KALINCA DEVREYE BAKANLIK GİRDİ

2007'de kentsel dönüşüm alanı, 2013'te riskli alan ilan edilen Fikirtepe'de dönüşüm sürecinde binlerce aile mağdur oldu. Mali gücü yetersiz firmaların bölgeye girmesi ve anlaşma sürecinde yaşanan problemler nedeniyle projeler yarım kalınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi.

5 MİLYAR TL YATIRIM

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kasım 2020'de bölgeyi ziyaret ederek müjdeyi verdi ve "Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle Fikirtepe'de inşaatların yapım sürecine giriyoruz" dedi. Kurum, 60 bin vatandaşı doğrudan ilgilendiren 15 bin konutluk Yeni Fikirtepe Projesi'nin yatırım değerinin 5 milyar lira olduğunu, projenin etaplar halinde 3 yılda tamamlanacağını açıkladı.

Bakanlık devreye girdi! Fikirtepe'deki 6 bin ev ve iş yerine tahliye tebligatı gönderildi

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Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Ekonomi Bakanlık devreye girdi! Fikirtepe'deki 6 bin ev ve iş yerine tahliye tebligatı gönderildi - Son Dakika Ekonomi


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