Bakanlık, doğru bilinen yanlışları düzeltmek için harekete geçti

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenen "Biz Bize Sohbetler" etkinliğinin altıncısı Bursa'da yapıldı.