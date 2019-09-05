Son Dakika Haberleri: Bakanlık, doğru bilinen yanlışları düzeltmek için harekete geçti
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Bakanlık, doğru bilinen yanlışları düzeltmek için harekete geçti

56 dakika önce

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenen "Biz Bize Sohbetler" etkinliğinin altıncısı Bursa'da yapıldı.

Bakanlık, doğru bilinen yanlışları düzeltmek için harekete geçti, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenen "Biz Bize Sohbetler" etkinliğinin altıncısı Bursa'da yapıldı.

Birleşmiş Milletler, İçişleri Bakanlığı, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:44 
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