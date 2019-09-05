Bakanlık, doğru bilinen yanlışları düzeltmek için harekete geçti
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenen "Biz Bize Sohbetler" etkinliğinin altıncısı Bursa'da yapıldı.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenen "Biz Bize Sohbetler" etkinliğinin altıncısı Bursa'da yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:44
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