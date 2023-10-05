Bakanlık düğmeye bastı! İşte kentsel dönüşümde 5 maddelik yol haritası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurasının Sonuç Bildirgesi"nin kamuoyuyla paylaşıldığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki kentsel dönüşüm çalışmaları için atılacak 5 ana adımı ve İstanbul'daki çalışmalar için yol haritasını açıkladı.

Bakan Özhaseki'nin açıklamalarından satır başları:

"6 Şubat Kahramanmaraş Depremi'nde 11 ilimiz doğrudan 18 ilimiz dolaylı olarak etkilendi. Ortaya çıkan zarar 680 bin civarında konut, 170 bin civarında da iş yeri. Anakaramızda son 100 yüzyılda 6 ve üzerinde meydana gelen deprem sayısı 60'ın üzerinde. 130 binden fazla insanımızı toprağa verdik. Binlerce insanımızın acısı hala içerimizde. Mali hasara bakıldığında 100 milyar doların üzerinde. Bunu da artık söylemekten imtina ediyoruz.

"SADECE İSTANBUL İÇİN 128 MİLYAR CİVARINDA PARA HARCADIK"

Doğa ile savaş olmaz. Biz depreme hazırlıklı olmalıyız. Şu an 400 bin bağımsız bölümün yenilenmesi, dönüşümü devam etmekte. Bunu yeterli görmediğimiz için çabalıyoruz. İstanbul'da da 6 milyon civarında konut, 1,5 milyon civarında da bağımsız bölüm olarak sayabileceğimiz ticari alan var. İstanbul'da 2012'de başlayan çalışmalarla yaklaşık 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü bitirmiş durumdayız. Şu anda da 171 bin civarında bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor. Sadece İstanbul için 128 milyar civarında Bakanlık olarak para harcadık. Türkiye genelinde de 480 milyar civarında dönüşümler için para harcadık.

"FİNANSMAN SORUNUNU ÇÖZECEĞİM"

Finansman başlı başına bir sorun. Finansman sorununu çözme noktasında kendime güveniyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı herhangi bir kısıtlama vermedi. Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü kurmayı planlıyoruz. Rekabetçi bir ortamda binlerce araziyi kullanmak isteyen vatandaşlara sunacağız, satacağız. Bunu da kentsel dönüşümde kaynak olarak kullanacağız.

İstanbul için önümüzde 4 adımlı bir yol haritası var:

1. Rezerv alanlarda 300 bin civarında konut yapacağız. Yerlerini tespit ettik. Planlama çalışmaları devam ediyor.

2. Yarısı Bizden Kampanyası için 200 bin civarında konutu dönüştüreceğiz. Bize 1 milyon 20 bin vatandaşımız evini dönüştürmek için müracaat etti. Tahmini olarak söylüyorum en az 200-300 bin konutu böyle dönüştürmeyi düşünüyoruz.

3. Şu anda devam eden 171 bin konutun inşaatını hızlandırıp önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde 600-700 bin konutu en çok riskli olanları başta olmak üzere İstanbul'umuzu daha güvenli hale getireceğiz.

4. Yeni bir yasa hazırlıyoruz. İstişareler, toplantılar ve düzenlediğimiz şuralar sonucunda bir taslak oluşturduk. Bu taslağı mecliste değişik gruplarla görüşmeye başladık."

DEPREM ŞURASI'NDA ORTAYA ÇIKAN 5 ANA BAŞLIK

"Bu işleri kısa sürede yapmak için insanların mağdur olmaması adına hızlı hareket etmeliyiz." diyen Özhaseki, Deprem Şurası'nda ortaya çıkan 5 ana başlığı da şöyle sıraladı:

1. Kentsel dönüşümde artık 3'te 2 çoğunluktan vazgeçildi. Binanın yıkılması ve inşaası safhalarında yüzde 50+1 ile yol alınacak.

2. Kentsel dönüşümde tebligat artık eski usülle değil e-Devlet üzerinden yapılması, binanın üzerine asılması ve muhtarlıklarda ilan edilmesi yeterli olacak.

3. Yarısı Bizden Kampanyası'nın mali yükünün bir an önce açıklanarak kanuni düzenlemesinin yapılması.

4. Yıkılan binalarına arsalarındaki ortaklıkların giderilebilmesi için dava açılabilmesi.

5. Kentsel dönüşümdeki uyuşmazlıklarda arabuluculuk sisteminin devreye girmesi.