Bakanlık düğmeye bastı, Kapan-6 operasyonu başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlık düğmeye bastı, Kapan-6 operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Bakanlık düğmeye bastı, Kapan-6 operasyonu başlatıldı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır- Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 440 personel görev alıyor.

Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Zori Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla; Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı ve Batman İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 440 personel (95 operasyonel tim) görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kapan Operasyonları, vatandaşların da desteğiyle kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

(Mehmet Kalay - Erdinç Türkcan/İHA)

Bakanlık düğmeye bastı, Kapan-6 operasyonu başlatıldı

Diyarbakır, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:45 Kaynak: İHA
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