Son Dakika Haberleri: Bakanlık düzenledi, minikler sevdi

Bakanlık düzenledi, minikler sevdi

4 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği "Okul Dışarıda Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Bakanlık düzenledi, minikler sevdi, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği "Okul Dışarıda Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Açık havada öğrenmeyi ve oynamayı kutlamak ve ilham vermek amacıyla Gölevi Anaokulu öğrencileri okul bahçesinde birbirinden eğlenceli oyunlar oynadı. Gölevi Anaokulu Müdürü Sevil Uysal, "Bu projenin gelmesiyle beraber okulumuzun çevresi daha önce beton olarak faaliyet sürdürüyordu. Tabii proje ile yeşil alanlarımızı çocuklarımıza kavuşturmuş olduk. Okul dışarıda günü nedeniyle miniklerimize derslerini dışarıda yapmayı, açık havada oynamayı, öğrenmeyi ve sevdirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ise, "Bugün minik öğrencilerimiz okul dışında programı kapsamında geçmişimizde bizlerinde oynadığı oyunlar oynadı. Çocuklarımızın okul içerisinde eğitimin önemli olduğu kadar okul dışında da onların yeşil alanlardaki aktivitelerini görmekte bir eğitim kadarda önemlidir. Çocuklarımızın oyun dünyası eğitim içerisinde mutlaka olmalıdır. Okullarımızda bulunan alanların öğrencilerimizin oynayacağı yada doğa ile iç içe olabilecek bir alana sahip olması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Program ailelerin ve öğrencilerin çeşitli yarışmalarıyla devam ederken, program sonunda ise okulda bulunan 124 öğrenci dışarıda düzenledikleri resim sergisini ve çeşitli etkinliklerini ailelerine tanıttı. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:41 Kaynak: İHA
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