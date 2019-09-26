Bakanlık genç çiftçiyi, genç çiftçi de devleti kazıklamış!
1 saat önce
Bakanlık hastalıklı hayvanları ithal ederek genç çiftçilere verdi.
Bakanlık hastalıklı hayvanları ithal ederek genç çiftçilere verdi. Genç çiftçilerden bazıları ise yasak olmasına rağmen hayvanları ellerinden çıkardı ve yerine aldıkları hayvanları ise yakın akrabalarından satın almış gibi gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:40
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