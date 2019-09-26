Son Dakika Haberleri: Bakanlık genç çiftçiyi, genç çiftçi de devleti kazıklamış!
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Bakanlık genç çiftçiyi, genç çiftçi de devleti kazıklamış!

1 saat önce

Bakanlık hastalıklı hayvanları ithal ederek genç çiftçilere verdi.

Bakanlık genç çiftçiyi, genç çiftçi de devleti kazıklamış!, System.String[]

Bakanlık hastalıklı hayvanları ithal ederek genç çiftçilere verdi. Genç çiftçilerden bazıları ise yasak olmasına rağmen hayvanları ellerinden çıkardı ve yerine aldıkları hayvanları ise yakın akrabalarından satın almış gibi gösterdi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:40 
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