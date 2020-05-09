Bakanlık, genç sâzendeleri desteklemek için yarışma düzenliyor - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, genç sazendeleri destekleyerek ulusal ve uluslararası koro repertuvarına yeni eserler kazandırmak amacıyla 'Genç Sazendeler İcra Yarışması' ile 'Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması' düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen yarışmaların başvuruları, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çevrim içi olarak kabul etmeye başlanarak, genç yeteneklere kendilerini keşfetme imkanı sunuluyor. Gençleri Türk müziği enstrümanlarının icrasına teşvik etmek üzere düzenlenen '4. Genç Sazendeler İcra Yarışması'na son başvurular, 29 Mayıs'ta kabul edilecek. Bakanlığın, koro repertuvarının zenginleştirilerek gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle gerçekleştirdiği '4. Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması" başvuruları ise 5 Haziran'da son bulacak.

'BAŞVURULAR ELEKTRONİK POSTA İLE YAPILACAK'

Bakanlıkça düzenlenen yarışmalara katılmak isteyenlerin, başvuru için gerekli olan tüm bilgi ve belgelerini 'guzel.sanatlar@ktb.gov.tr' adresine elektronik posta yoluyla iletmeleri gerekiyor. Yarışmalara bizzat ya da posta yolu ile ise başvuru kabulü yapılmıyor. Başvuru sahiplerinin, gönderecekleri elektronik postanın konu kısmına katılmak istedikleri yarışmanın adını '4. Genç Sazendeler Yarışması' ya da '4. Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması' şeklinde yazmaları gerekiyor. '4. Genç Sazendeler Yarışması'na başvuranların ise ön eleme için belirlenen ve şartnamede de yer alan eserlerden birinin görsel ve işitsel özellikli kaydını yine elektronik posta ile bakanlığa iletmeleri gerekiyor.