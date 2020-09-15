Bakanlık gıdada hile yapan 91 firmayı ve ürünlerini ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık bu kapsamda taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini paylaştı. Bal, toz biber, çay, bitkisel yağ, çikolata, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, enerji içecekleri gibi birçok üründe hile yapıldı.
Bakanlığın yayınladığı listede laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu.
91 firmaya ait 133 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. Böylece bakanlık 2012 yılından bu yana taklit ve tağşiş yapan 1609 firmaya ait 3.605 parti ürünü ifşa etmiş oldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 10:23
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