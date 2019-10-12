Son Dakika Haberleri: Bakanlık gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri duyurdu
Son Dakika Ekonomi Bakanlık gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri duyurdu

Bakanlık gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri duyurdu

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 618 firmaya ait 1211 parti ürün kamuoyuna açıklandı.

Bakanlık gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri duyurdu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 618 firmaya ait 1211 parti ürün kamuoyuna açıklandı.

bitkisel yağ, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:06 
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