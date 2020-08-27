Bakanlık: 'Gül ve Düşün' isimli kitapla ilgili muzır ve müstehcen olduğu yönünde ivedi karar alındı - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, 'Gül ve Düşün' isimli çocuk kitap ile ilgili olarak, muzır ve müstehcen olduğu yönünde kararın ivedi bir şekilde alındığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Gül ve Düşün' isimli çocuk kitabında yer alan ifadelerin kabul edilemez olduğu bildirildi. Açıklamada, "Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, konuyu 26.08.2020 tarihi itibariyle Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nda resen incelemeye almıştır. Kitabın içeriğinin çocuklarımızın psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiş ve adı geçen kitap ile ilgili muzır ve müstehcen olduğu yönünde karar ivedi bir şekilde alınmıştır. Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerik ile mücadelemiz devam edecektir" denildi.