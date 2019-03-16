Bakanlık: Hakurk Bölgesinde Terör Hedefleri İmha Edildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı
(MSB), Irak
kuzeyi Hakurk
bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabında yer alan açıklamada, "Irak kuzeyi, Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:15 Kaynak: DHA
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