Son Dakika Haberleri: Bakanlık: Hakurk Bölgesinde Terör Hedefleri İmha Edildi

Bakanlık: Hakurk Bölgesinde Terör Hedefleri İmha Edildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık: Hakurk Bölgesinde Terör Hedefleri İmha Edildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB),   Irak kuzeyi  Hakurk bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Irak kuzeyi, Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:15 Kaynak: DHA

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