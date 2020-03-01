Bakanlık, harekata ilişkin yeni görüntü paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlık, harekata ilişkin yeni görüntü paylaştı - Son Dakika

Bakanlık, harekata ilişkin yeni görüntü paylaştı

10 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, tespit edilen rejim hedeflerinin imha edilmesine ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Bakanlık, harekata ilişkin yeni görüntü paylaştı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, tespit edilen rejim hedeflerinin imha edilmesine ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Suriye'nin İdlib kentinde 34 askerin şehit olduğu rejim saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı devam ediyor. Hareket kapsamında, SİHA'lar tarafından tespit edilen hedefler bir bir imha ediliyor. Karadan da topçu birlikleri rejim hedeflerini vurarak harekata destek sağlıyor. Bakanlığın paylaştığı yeni görüntüde ise, havadan gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, araçlarının da vurulduğu görüldü.Bakan Akar, harekat kapsamında 2 bin 212 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ANKARA, -


Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:25 Kaynak: DHA
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