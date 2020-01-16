Bakanlık: Hayatına son veren arkeolog olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlık: Hayatına son veren arkeolog olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Bakanlık: Hayatına son veren arkeolog olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı

6 saat önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, "Gaziantep Müzesi Müdürlüğü'nde sözleşmeli arkeolog olarak görev yapan personelimiz Merve Kaçmış'ın Diyarbakır'da hayatına son vermesine ilişkin, sayın Bakanımızın talimatları ile derhal soruşturma başlatılmış ve bazı personel görevden uzaklaştırılmıştır"...

Bakanlık: Hayatına son veren arkeolog olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, "Gaziantep Müzesi Müdürlüğü'nde sözleşmeli arkeolog olarak görev yapan personelimiz Merve Kaçmış'ın Diyarbakır'da hayatına son vermesine ilişkin, sayın Bakanımızın talimatları ile derhal soruşturma başlatılmış ve bazı personel görevden uzaklaştırılmıştır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Müzesi Müdürlüğü'nde sözleşmeli arkeolog olarak görev yapan personelimiz Merve Kaçmış'ın 13/01/2020 tarihinde Diyarbakır'da hayatına son vermesine ilişkin, sayın Bakanımızın talimatları ile derhal soruşturma başlatılmış ve bazı personel görevden uzaklaştırılmıştır. Konu, Bakanlığımız birimleri tarafından tüm detaylarıyla takip edilmektedir. Merhum Merve Kaçmış'a bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.


Diyarbakır, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:18 Kaynak: DHA
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