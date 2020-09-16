Bakanlık Hıdiv Kasrı için devrede - Son Dakika

Bakanlık Hıdiv Kasrı için devrede

İstanbul'un birinci grup tescilli yapılarından Hıdiv Kasrı'ndaki tünel kazısıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB'den Koruma Kurulu kararına uyarak tarihi binanın orijinal...

Bakanlık Hıdiv Kasrı için devrede, System.String[]

İstanbul'un birinci grup tescilli yapılarından Hıdiv Kasrı'ndaki tünel kazısıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB'den Koruma Kurulu kararına uyarak tarihi binanın orijinal haline getirilmesini talep etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, birinci grup tescilli yapılarda tüm uygulamaların Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı restorasyon projesine göre gerçekleştirileceği hükmü çerçevesinde Bakanlık, Hıdiv Kasrı için hazırlanan restorasyon projesini 2018'de onayladı.

İBB'nin tarihi Hıdiv Kasrı'nda izinsiz kazı yaptığı yönünde Bakanlığa ihbarda bulunulması üzerine İstanbul 6. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, yapılan uygulamaları inceledi.

İncelemelerde İBB'nin Hıdiv Kasrı'nın bodrum katında izinsiz inşaat faaliyetlerini yürüttüğü, kazılan tünelin Bakanlığın 2018'de onayladığı restorasyon projesinde yer almadığı, Koruma Kurulu uzmanlarınca belirlendi. İncelemeler sonucunda, inşaat faaliyetinde kasrın altından toprak çıkarıldığı, tünel kazıldığı ve anıtsal eser olan bir yapının beden duvarının kapı boyu kadar kesildiği tespit edildi.

Koruma Bölge Kurulu, 3 Eylül'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine bir yazı gönderdi ve Hıdiv Kasrı'ndaki çalışmaların bir an önce durdurulmasını, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi ve belgelerin kendilerine ulaştırılmasını talep etti. Kurul kararında, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki birinci grup tescilli ve korunması gerekli kültür varlığı olan Hıdiv Kasrı'ndaki izinsiz çalışmaların ivedilikle durdurulması gerektiği belirtildi.

Ancak uyarılara rağmen 8 Eylül'de çalışmaların sürdüğü tespit edildi. İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 10 Eylül'de, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi ve uygulamaların onaylı projeye uygun hale getirilmesini talep etti.

2863 sayılı Kanun kapsamında onaylı projede yer almadığı ve Koruma Kurulundan izin alınmadan yapıldığı, durdurma kararına rağmen çalışmaların devam ettiği gerekçesiyle Kurul, dün Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili dün suç duyurusunda bulundu.

Hıdiv Kasrı yargı sürecini bekliyor

Koruma Kurulunca hazırlanan raporda, bu kazı ile birlikte Hıdiv Kulesi'ndeki tamirat ve bahçedeki personel yemekhanesinin büyütülme işleminin de durdurulması gerektiği vurgulandı.

Bakanlık, İBB'den Hıdiv Kasrı'nda devam eden kazının yargıya taşınması sonrasında, tarihi binanın orijinal haline getirilmesini talep etti. İzinsiz çalışmalar sonucu ortaya çıkan zararın mümkün olduğunca giderilmesi ve binanın orijinal haline getirilmesi de istendi.

1907 yılında yapılan eseri Beltur işletiyor

İstanbul'un Beykoz ilçesinde Çubuklu sırtlarında bir yapı olan Hıdiv Kasrı, 1907 yılında Mısır'ın son hidivi Abbas Hilmi Paşa tarafından İtalyan mimar Delfo Seminati'ye yaptırıldı.

Dönemin mimari modasına uygun olarak art nouveau tarzında olan ve uzun süre bakımsız kalan yapı, 1984'te Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu adına Çelik Gülersoy tarafından restore ettirildi ve bir süre otel olarak hizmet verdi.

1994-1996 yılları arasında yeniden restore edilen Hıdiv Kasrı'nın işletmeciliği, 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan Beltur'a geçti.

Şu anda lokanta ve sosyal tesis olarak kullanılan kasrın bir yüzündeki İstanbul'un en büyük gül bahçelerinden olan dış mekanı ve tarihi iç mekanında ayrıca düğün gibi organizasyonlar da düzenleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hıdiv Kasrı, İstanbul, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 19:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakanlık Hıdiv Kasrı için devrede - Son Dakika

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