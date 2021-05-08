Bakanlık, hidroksiklorokin ilacını Covid-19 rehberinden çıkardı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı, Covid-19 tedavi rehberinden koronavirüs tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin etken maddeli ilacı çıkardı.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tedavi rehberini güncelledi. Hastalığın tedavisinde kullanılan ve yan etkileri nedeniyle bir süredir tartışılan hidroksiklorokin etken maddeli ilaç, rehberden çıkarıldı. Buna göre, hem hastanede hem de evde tedavi gören koronavirüs hastalarına hidroksiklorokin etken maddeli ilaç verilmeyecek.

Güncel rehberin 'Covid-19 hastalarında SARS-CoV-2'ye yönelik tedavi' başlıklı bölümünde, Covid-19 salgınının başlangıcından itibaren hem Türkiye 'de hem de diğer ülkelerde kullanılan bu ilaçla ilgili yine güncellemeye gidilebileceği belirtildi. SARS-CoV-2'ye etkili olduğu belirlenmiş hidroksiklorokin, favipiravir, remdesivir, lopinavir-ritonavir gibi ilaçların yeniden konumlandırılarak önerildiği ve kullanıldığına, halen pek çok ülkede bu ajanların farklı kombinasyonlarının kullanımına devam edildiğine dikkat çekilerek, "İlerleyen süreçte bu ajanların yaygın kullanımıyla klinik sonuçlarının daha yaygın bir şekilde ortaya çıkması ve Covid-19'daki etkinliğini değerlendiren randomize kontrollü klinik çalışmaların yayımlanmasıyla tedavi önerileri gözden geçirilerek güncellenmiştir. Ancak Covid-19'a karşı etkili anti-viral bulunması konusunda halen çok fazla sayıda klinik çalışma devam ettiğinden, bu çalışmaların sonuçları yakından izlenip, virüsün geçirdiği mutasyonlar ve bu mutasyonların klinik bulgulara yansıması da takip edilerek tedavi rehberinde gerektiğinde tekrar güncellemeler yapılabilecektir" denildi.'HERKESİN BULAŞTIRICI OLABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLMELİ'

Rehberde ayrıca Covid-19 vaka tanımına uymayan farklı nedenlerle hastaneye başvuran hastalara uygulanacak protokollere de yer verildi. Bu hastalara uygulanacak tanı ve tedavi girişimleri öncesinde acil servisler başta olmak üzere tüm kliniklerde ve yataklı servislerde, Covid-19 olmadığına dair konsültasyon notu veya toraks bilgisayarlı tomografisi talep edilmesi uygun olmadığı belirtildi. Rehberde, "Hem asemptomatik taşıyıcılarda hem de hastalarda PCR testinin negatif olabileceği dikkate alındığında, bir kişinin Covid-19 ile enfekte olmadığının kesin olarak söylenebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle hasta olmasa bile herkesin Covid-19 bulaştırıcı olabileceği öngörülmelidir. Kişisel Koruyucu Ekipman Uygun Kullanım Önerileri ve Covid-19 Acil Anestezi Yönetimi rehberleri doğrultusunda önlük, tıbbi maske, gözlük/yüz koruyucu ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanlar standart ve bulaş yoluna yönelik önlemler kurallarına uygun olarak kullanılmalı, endikasyonu olan her türlü tıbbi bakım ve müdahale bu hastalara yapılmalıdır" denildi.