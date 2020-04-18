Bakanlık, 'hileli gıda' üreten 45 firmayı ifşa etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlık, 'hileli gıda' üreten 45 firmayı ifşa etti - Son Dakika

Bakanlık, 'hileli gıda' üreten 45 firmayı ifşa etti

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanlığı, laboratuvar incelemesi sonucu hileli gıda üreten 45 firmayı ifşa etti.

Bakanlık, 'hileli gıda' üreten 45 firmayı ifşa etti, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanlığı, laboratuvar incelemesi sonucu hileli gıda üreten 45 firmayı ifşa etti.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31'inci maddesi 6'ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceğinin hükme bağlandığı hatırlatıldı. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının bakanlık resmi internet sitesinde bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmünün yer aldığı anımsatıldı. Bu kapsamda, laboratuvar sonucu ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünleri üreten firmalar paylaşıldı.

O FİRMALAR

Bakanlığın paylaştığı hileli gıda üreten firmalar şöyle sıralandı:

"Ayhan Kuşay. Sultanbeyli/İstanbul. Aver Medikal Gıda Ürünleri İmalat Nakliyat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi: Beylikdüzü/İstanbul. Çeşme Süt ve Tarım Ürün. San. Tic. Paz. Ltd. Şti. Selçuk/İzmir. Hünkar Bal - Gökdağ KARAKAYA Çankaya/Ankara. Nalbant Gıda Petrol Ürünleri Hayvancılık Kuyumsan Ticaret Limited Şirketi Siirt. Gap Çay Gıda Sanayi İth. İhr. Paz. Tic. Ltd. Şti. Adana. Övül Çikolata Şekerleme Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Menemen/İzmir. Yağmur Gıda - Bünyamin Saltık Çanakkale. Kılıç Zeytincilik Gıda İnşaat Hayvancılık Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Orhangazi/Bursa. Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Orhangazi/Bursa. Dimra Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. Antakya/Hatay. E.A.T. Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. Efeler/Aydın. Anadolu Gıda- Murat Dağ Çubuk/Ankara. Övül Çikolata Şekerleme Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Menemen/İzmir. Göçmez Gıda Engin Göçmez Esenyurt/İstanbul. Çardak Konsantre Meyve Suları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sultanbeyli/İstanbul. Zara Petrol-Tuğrul Dalaklıoğlu Zara/Sivas. Zerda Et-Bülent Atbaş Sultanbeyli/İstanbul. Ünlü Et Kombinası-Şeref Ünlü Kocasinan/Kayseri. Zeka Sucukları Et ve Et Ürünleri Salim Küçükkurt Afyonkarahisar. Afyon Ahmet İpek Et ve Et ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Afyonkarahisar. Zafer Sucukları Entegre Et Tesisleri Et ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Afyonkarahisar. Egemen Sucukları Osman Dursun Afyonkarahisar. Namlı76 Lahmacun ve Kebap Sayım Karaçöl Iğdır. Bay Pideci-Murat İreç Iğdır. Şanlıurfa Lahmacun Pide Salonu Ömer Balcı Iğdır. Hilkan Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Karatay/Konya. Hatipoğlu Gıda Kimya San. Tic. Ltd. Şti. Karatay/Konya. Binalibey Kebapçısı-Bektaş Osmanoğlu Kartal/İstanbul. Şehir Et - Murat Gündoğan/ Bağlarçeşme Mah. Bağlarçeşme Cad. No: 5-7/G/3, Esenyurt/İstanbul. Güven Et - Mustafa Güvendi Yıldırım/Bursa. 3S Pazarlama Gıda İnş. Madencilik Nak. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. Zonguldak. Sezgin Öztürk Işıklar Mah. Belediye Cad. Mutevelli Sk. No: 26 Akçaabat/Trabzon. Kayabey Süt ve Süt Ürünleri Ferat Kaymakçıoğlu/ Fevzi Çakmak Mah. 10419 Sok. No: 6 Karatay/Konya. Herican Süt ve Süt Ür. Volkan Demir/ Kuyumcu Köyü Yozgat. Kayra Gıda İnş. Tur. Pet. Ür. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Barış mah. Gökçebağ Yolu No: 67 Siirt. Tiryaki Yoğurt Nermin Tiryaki Sam 8 Numaralı çıkmaz No: 3 Şehitkamil/Gaziantep. Terlemez Yoğurt-Halil Terlemez Büyük Pınar Mah. 128026 Sok. No: 39/1 Şehitkamil/Gaziantep. Gülşam Gayrimenkul İnş. Tur. Otom. Kuyumculuk İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sanayi Mah. 60445 Sok. 38. Blok No: 18 Şehitkamil/ Gaziantep. Muhittinoğlu Süt Ür. Hayv. ve Gıda Tic. Ltd. Şti. Sanayi Mah. 140. Cad. No: 9 Şehitkamil/ Gaziantep. Emre Süt ve Süt Ürünleri Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. İnönü Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. No: 89 2B/1-2 Merkez Torbalı – İzmir. As Topuz Akaryakıt Gıda Mad. İnş. Tek. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Şevket Sümer Mah. 5937 Sok. No: 11/A Akdeniz/Mersin. Dorak Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Fevzi Çakmak Mah. 10474 Sok. No: 18 Karatay/ Konya. Kardeşler Baharat-Eyyüp Tapan Fatih/İstanbul. Tea House Bitkisel Destek Ürünleri İth. ve İhr. San. Tic. Ltd. Şti. Edremit/Balıkesir. G.Y.M MARKETİNG Gülay Ülger www.emline.com.tr İnegöl/ Bursa. Çardak Konsantre Meyve Suları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sultanbeyli – İstanbul."


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 08:00 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak
İmamoğlu'na "Seni paramparça edeceğim" diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi "Ekmek almaya çıktım." dese de cezadan kurtulamadı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi Turizm Bakanı'nın "Mayıs sonu normalleşme başlayabilir" sözü turizmcileri umutlandırdı Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok         
00:26
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış         
23:48
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi         
23:46
Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaştı Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaştı         
23:38
Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracının çarpıştı Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracının çarpıştı         
23:36
Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu         
23:36
İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı İran'da yüz binlerce civcivin üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı         
23:08
İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü         
23:01
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor         
22:56
Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor         
22:53
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi         
22:52
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi "bedava ekmek yasaklandı" dedi, valilikten jet yanıt geldi         
22:47
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti         
21:53
Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile uzaklaştırdı Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile uzaklaştırdı         
21:46
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi         
21:46
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor         
21:36
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti         
21:36
İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor         
21:28
Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu         
21:23
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi         
21:22
İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi         
20:58
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı         
20:46
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var         
20:46
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum         
20:30
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi         
20:10
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi         
19:53
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi         
19:45
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı         
19:28
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi         
19:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2020 02:56:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakanlık, 'hileli gıda' üreten 45 firmayı ifşa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]