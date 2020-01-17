Bakanlık iade edilen terörist sayısını açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlık iade edilen terörist sayısını açıkladı - Son Dakika

Bakanlık iade edilen terörist sayısını açıkladı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 4 teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini, 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen yabancı terörist sayısının 179 olduğunu açıkladı.

Bakanlık iade edilen terörist sayısını açıkladı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 4 teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini, 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen yabancı terörist sayısının 179 olduğunu açıkladı.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray'da Saracchi ve Onyekuru'nun lisansı çıkartıldı
TV yıldızı tavuğu öldüren köpeğin sahibine 615 euro para cezası Almanya'dan Yunanistan açıklaması: Libya konferansına katılması hiç söz konusu olmadı Vefat eden Rahşan Ecevit, ölmeden önce eşi Bülent Ecevit'in yanına gömülmek istemişti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 03:11:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakanlık iade edilen terörist sayısını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]