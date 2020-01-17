Bakanlık iade edilen terörist sayısını açıkladı - Son Dakika

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Bakanlık iade edilen terörist sayısını açıkladı
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 4 teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini, 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen yabancı terörist sayısının 179 olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:35 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 4 teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini, 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen yabancı terörist sayısının 179 olduğunu açıkladı.
(İHA)
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