Bakanlık iade edilen terörist sayısını açıkladı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 4 teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini, 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen yabancı terörist sayısının 179 olduğunu açıkladı.

(İHA)