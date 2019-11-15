Son Dakika Haberleri: Bakanlık "intihar vakaları"nı araştırmak için komisyon kurdu
Son Dakika Güncel Bakanlık 'intihar vakaları'nı araştırmak için komisyon kurdu - Son Dakika

Bakanlık "intihar vakaları"nı araştırmak için komisyon kurdu

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "intihar vakaları ve etkileri"ni araştırmak üzere araştırma komisyonu kuruldu.

Bakanlık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "intihar vakaları ve etkileri"ni araştırmak üzere araştırma komisyonu kuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Birkaç haftadır gündemde olan intihar vakaları nedeniyle derin üzüntü duyulduğu" ifade edildi.

Açıklamada, bu vakaların kamuoyuyla paylaşım biçimlerinin durumu daha hassas bir noktaya getirdiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu.

Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla detaylı bir rapor halinde paylaşacağız. Yaşanan bu üzücü olaylara ilişkin görüntüler, mağdur aileleri olduğu kadar toplumu da defaatle yaralamaktadır. Bu nedenle vakalara ait görüntülerin paylaşılmaması konusunda tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz.

Derin üzüntü duyduğumuz bu süreçte, basın mensuplarımızın da kullanılan dil, video ve fotoğraflarla ilgili üst düzeyde hassasiyet göstereceğine inanıyoruz."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:00 Kaynak: AA
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