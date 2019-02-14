Bakanlık İran'daki Terör Saldırısın Kınadı
38 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı, İran'daki terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı
, İran
'daki terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde askerleri taşıyan bir otobüse yapılan saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedilerek, "Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyoruz. İran halkına ve hükümetine içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:06 Kaynak: İHA
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